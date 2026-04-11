Ladri in azione a Grignasco: abitazioni messe a soqquadro. Si tratta di operazioni studiate e pianificate, notati scooter e auto sospetti.

Ladri in azione a Grignasco: abitazioni messe a soqquadro

Cresce la preoccupazione a Grignasco dopo una serie di furti avvenuti tra giovedì e venerdì scorsi. Nel mirino dei ladri sono finite alcune abitazioni, dove i proprietari hanno trovato scene di devastazione al loro rientro. Secondo quanto emerso, nei pressi delle case colpite. Segnalazioni che potrebbero rivelarsi utili alle indagini in corso.

La modalità d’azione è risultata identica nei diversi episodi: i malviventi si sono introdotti nelle abitazioni mettendo completamente a soqquadro le stanze. Mobili rovesciati, serramenti divelti e danni ingenti sono stati riscontrati in entrambe le case prese di mira. I ladri, ben organizzati e attrezzati, sono riusciti anche a forzare e aprire le casseforti presenti all’interno degli immobili.

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Operazioni studiate e pianficate

Tutto lascia pensare a colpi studiati nei dettagli e messi a segno in tempi rapidi. È probabile che le abitazioni fossero già state osservate in precedenza: i ladri sarebbero entrati in azione approfittando dell’assenza dei proprietari, lasciando dietro di sé solo distruzione. Una volta scoperto quanto accaduto, i residenti hanno immediatamente allertato i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le verifiche del caso.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Roberto Beatrice, che invita alla massima prudenza: «Facciamo attenzione e per favore passate parola ai vicini, agli amici e a ogni vostra conoscenza. Le forze dell’ordine sono allertate e presenti sul territorio».

Foto d’archivio

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