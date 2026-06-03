Furto di rame al cimitero, devastate 22 cappelle funerarie

L’altro notte una banda di ladri ha colpito il cimitero comunale di Villata, nel Vercellese. I malviventi hanno forzato il cancello d’ingresso e hanno preso di mira ben ventidue cappelle funerarie, portando via rame e danneggiando le coperture. Il conto dei danni sfiora i 100mila euro.

Colpo preparato nei dettagli

L’azione è stata condotta con modalità precise e organizzate. I responsabili hanno rimosso grondaie e parti metalliche dalle strutture funerarie, provocando danni estesi ai tetti delle cappelle. Per raggiungere le coperture hanno anche utilizzato una scala recuperata da un deposito interno al camposanto.

Il furto ha richiesto diverse ore di lavoro e una pianificazione accurata. La devastazione scoperta nelle prime ore del mattino ha lasciato sgomenti i familiari delle persone sepolte nel cimitero, molti dei quali si sono recati sul posto per verificare la situazione delle tombe di famiglia.

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Telecamere fuori uso prima del raid

Prima di entrare in azione, i ladri hanno disattivato il sistema di videosorveglianza presente nell’area cimiteriale. Un particolare che conferma il livello di preparazione della banda e che fa pensare a un gruppo specializzato nei furti di rame e metalli.

Il sindaco Franco Bullano ha parlato di un episodio molto grave per l’intera comunità, sottolineando i pesanti danni economici e il valore simbolico dei luoghi colpiti. L’amministrazione comunale sta ora valutando gli interventi necessari per ripristinare le strutture danneggiate.

Indagini dei carabinieri

Sul caso stanno lavorando i carabinieri della stazione di Borgo Vercelli, intervenuti subito dopo la segnalazione. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili per risalire agli autori del colpo e ricostruire con precisione tutte le fasi dell’incursione.

Saranno esaminati anche eventuali movimenti sospetti registrati nelle zone vicine al cimitero. L’obiettivo è individuare i responsabili di un furto che ha colpito non solo il patrimonio comunale, ma anche la sensibilità di molte famiglie del paese.

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