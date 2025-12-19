Giovane di 20 anni morta in un incidente. L’ombra di una gara fra due Porsche. Terribile ipotesi sulla tragedia che ha portato via una giovane pallavolista.

Giovane di 20 anni morta in un incidente. L’ombra di una gara fra due Porsche

Potrebbe esserci una gara di velocità a oltre 200 chilometri orari all’origine del tragico incidente costato la vita a Matilde Baldi, la ventenne di Asti morta martedì all’ospedale di Alessandria, dove era ricoverata da cinque giorni. La giovane non ce l’ha fatta a causa delle gravissime lesioni cerebrali riportate nello schianto avvenuto sull’autostrada A33 Asti-Cuneo, all’altezza di Revigliasco d’Asti.

Matilde viaggiava insieme alla madre su una Fiat 500 quando, intorno alle 20.30 di giovedì scorso, l’auto sarebbe stata tamponata violentemente da una Porsche 911 GT3. L’impatto è stato devastante: la vettura è stata scaraventata fuori controllo e la ragazza ha battuto con forza la testa all’interno dell’abitacolo. La madre è rimasta gravemente ferita al volto e dovrà affrontare una serie di interventi chirurgici maxillofacciali.

La testimonianza della madre

Nonostante le sue condizioni, la donna è riuscita a fornire una prima testimonianza agli agenti della polizia stradale di Bra, raccontando che l’urto è avvenuto all’improvviso: «Quell’auto ci ha colpite e siamo volate in aria», avrebbe riferito agli investigatori.

Secondo i primi accertamenti, supportati dalle immagini delle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze di altri automobilisti, due Porsche con targhe tedesche, ma riconducibili a imprenditori astigiani, stavano percorrendo l’autostrada ad altissima velocità. Gli inquirenti ipotizzano una sfida improvvisata tra i due veicoli.

Ordinata una consulenza tecnica

La Procura di Asti, con la pm Sara Paterno, ha disposto una consulenza tecnica cinematica per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Il conducente della Porsche che ha tamponato la Fiat 500 è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale: si tratta di una persona già nota alle forze dell’ordine. È al vaglio anche la posizione del secondo automobilista, che potrebbe essere chiamato a rispondere di cooperazione colposa.

Matilde Baldi aveva 20 anni, studiava Economia e Commercio e lavorava come barista al Caffè Vergnano del centro commerciale Il Borgo di Asti. Amava lo sport, in particolare la pallavolo, che aveva praticato con la squadra del PlayAsti. Era fidanzata con Francesco Tozaj, attaccante dello Spartak San Damiano.

La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi. Non è ancora stata comunicata la data dei funerali, che si svolgeranno a Montegrosso d’Asti, paese di residenza della giovane.

