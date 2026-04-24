Giovane donna trovata in condizioni disperate: muore in ospedale. La ragazza è stata recuperata dai vigili del fuoco, ma non c’è stato nulla da fare.

Giovane donna trovata in condizioni disperate: muore in ospedale

Una tragedia ha scosso la comunità di Biella, dove una giovane donna è morta dopo essere stata ricoverata in condizioni disperate. L’allarme era stato lanciato nella giornata di mercoledì 22 aprile, da alcuni amici preoccupati per il suo stato di salute. Lo riporta La Provincia di Biella.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e i sanitari del 118, che hanno trovato la donna già in condizioni critiche. Dopo le prime manovre di soccorso, è stata trasferita con urgenza all’ospedale “Degli Infermi” di Ponderano, dove i medici hanno tentato a lungo di salvarle la vita.

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Indagini in corso

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, però, ieri mattina è arrivato il tragico epilogo: la giovane non ce l’ha fatta. Secondo le prime verifiche affidate alle forze dell’ordine, si tratterebbe di un gesto volontario anticonservativo.

Sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire nel dettaglio quanto accaduto. Come accennato, il fatto ha fatto molto parlare nel capoluogo laniero, dove la notizia si è diffusa nel pomeriggio di ieri.

Foto d’archivio

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