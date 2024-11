Giovane madre annega la figlia di 10 mesi e poi tenta il suicidio. Dramma nella tarda mattinata di oggi: la donna avrebbe tenuto la piccola nell’acqua della vasca da bagno.

Tragedia nella tarda mattinata di oggi, venerdì 22 novembre, in via Grazioli a Nole Canavese. Una giovane madre ha tolto la vita alla figlia di soli 10 mesi, affogandola nella vasca da bagno, prima di tentare di togliersi la vita. Lo riportano i colleghi di Prima il Canavese.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe agito durante un momento di profonda crisi.Dopo aver ucciso la piccola, avrebbe tentato di togliersi la vita colpendosi al torace con un coltello.

Il dramma scoperto dal marito

E’ stato il marito della donna a scoprirela tragedia una volta rientrato in casa. Ed è stato lui, sotto choc, a chiamare i soccorritori. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Venaria e la polizia locale. Anche i sanitari del 118 con la Croce reale di Robassomero sono accorsi sul posto, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare. La madre, invece, è stata soccorsa e trasferita in ospedale alle “Molinette” di Torino.

Aperte le indagini per ricostruire nei dettagli l’accaduto e, possibilmente anche per capire come mai una donna sia potuta arrivare a questi estremi.

