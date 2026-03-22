Giovane madre muore a 41 anni per un malore improvviso. Donna solare e benvoluta, le è stato fatale un arresto cardiaco.

Giovane madre muore a 41 anni per un malore improvviso

Profondo dolore a Biella per la scomparsa di Helenia Pierucci, morta a soli 41 anni a causa di un improvviso arresto cardiaco. I funerali sono stati celebrati l’altro giorno nella chiesa parrocchiale di San Paolo, gremita da parenti, amici e conoscenti accorsi per darle l’ultimo saluto.

Originaria della Toscana, si era trasferita da alcuni anni a Borriana, dove era riuscita a farsi conoscere e apprezzare da tutta la comunità. Viveva con il marito Gian Nicola, agente della polizia di Stato in servizio in città, e il figlio Edoardo Lorenzo di 8 anni.

LEGGI ANCHE: Madre di famiglia morta a soli 46 anni: una comunità in lutto

Cordoglio tra i molti conoscenti

La notizia della sua improvvisa scomparsa ha suscitato grande commozione e incredulità, in particolare a Borriana, dove Helenia era considerata una presenza positiva e benvoluta. In molti la ricordano per il carattere solare, la disponibilità e la capacità di instaurare rapporti sinceri.

Numerosi anche i messaggi di cordoglio da parte delle istituzioni locali. Il capogruppo di opposizione Salvatore Tedesco ha voluto ricordarla sottolineandone le qualità umane e il legame costruito negli anni, evidenziando la sua passione per la cucina, la schiettezza e il sorriso sempre presente.

Lascia il marito e un figlio

Parole di vicinanza sono arrivate anche dal sindaco Francesca Guerriero, che ha espresso il dolore dell’intera comunità per una perdita così grave, soprattutto per le conseguenze che lascia su una famiglia unita e su un bambino ancora molto piccolo.

Helenia Pierucci lascia il marito Gian Nicola, il figlio Edoardo Lorenzo, la madre Michela, la sorella Deborah con Silvano e la suocera Maria Teresa. Un lutto che colpisce profondamente non solo la famiglia, ma un intero territorio che oggi si stringe attorno ai suoi cari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook