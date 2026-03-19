Madre di famiglia morta a soli 46 anni: una comunità in lutto. La donna, impiegata alla Banca Sella, era conosciuta e stimata.

Madre di famiglia morta a soli 46 anni: una comunità in lutto

Profondo cordoglio a Cossato per la scomparsa di Valentina Ruggia, venuta a mancare domenica all’ospedale “Degli infermi” di Ponderano, all’età di soli 46 anni. La notizia ha colpito duramente la comunità, dove era conosciuta e stimata sia sul piano umano che professionale.

Impiegata nel gruppo Banca Sella, Valentina viene ricordata da amici e familiari per la sua disponibilità, la gentilezza e la bontà d’animo che l’hanno sempre contraddistinta. Un ricordo che emerge con forza in queste ore di dolore, condiviso da quanti hanno avuto modo di conoscerla.

Lascia il marito e una figlia

Come riportato anche nel necrologio, a darne il triste annuncio sono il marito Pasquale con la figlia Ginevra, il papà Damiano e tutti i familiari. I funerali sono stati celebrati martedì 17 marzo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta a Cossato, dove nei giorni precedenti era stato recitato anche il Santo Rosario. Dopo la funzione religiosa, la salma è stata accompagnata al tempio crematorio di Biella.

La sua scomparsa lascia un grande vuoto nella famiglia e nell’intera comunità, che si stringe attorno ai suoi cari in questo momento di profondo dolore.

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