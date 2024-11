Giovane operaio novarese muore nel cantiere autostradale. Aveva 29 anni, è precipitato da un viadotto lungo la A6 Torino-Savona.

Giovane operaio novarese muore nel cantiere autostradale

Un volo di almeno 15 metri è costato la vita al giovane Mbow Ousrisme, operaio di origini senegalesi da tempo in Italia e dipendente di un’impresa di ponteggi di Borgo Ticino impegnata in subappalto per dei lavori in autostrada. E’ accaduto l’altro giorno: Ourisme è caduto da un viadotto, e nonostante l’intervento del personale sanitario è deceduto.

Come rioportano i colleghi di Prima Novara, durante la settimana il giovane alloggiava a Carcare nella frazione di Vispa, nel fine settimana tornava nel Novarese.

Aperta un’indagine

Un incidente sul quale la procura di Savona vuol fare chiarezza, per questo ha disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio. Le cause della tragedia sono, infatti, tuttora in fase di accertamento da parte dei periti.

Sul posto lunedì erano subito arrivati gli operatori del 118 con l’ambulanza della Croce bianca di Altare e l’automedica che avevano richiesto l’intervento dell’elicottero Grifo, ma per l’operaio non c’era stato nulla da fare. Inutili le lunghe manovre di rianimazione messe in atto dai sanitari. Intervenuti anche i vigili del fuoco che si erano occupati del recupero del corpo.

