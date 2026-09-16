Giovane padre di famiglia trovato senza vita a soli 33 anni

Un giovane padre di 33 anni è stato trovato morto l’altra mattina nella sua abitazione a Cirié, centro del Torinese. A rinvenirlo sono stati i familiari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della tenenza cittadina, ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare.

La presenza dei mezzi di soccorso e dei carabinieri nella zona ha richiamato l’attenzione dei residenti e la notizia si è rapidamente diffusa nella zona. La vittima aveva due figli piccoli ed era componente di una famiglia conosciuta a Cirié: il padre è infatti un esercente noto e stimato sul territorio.

Gli accertamenti sulla morte

I carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari nell’abitazione per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Gli elementi raccolti indirizzano le verifiche verso una morte volontaria, mentre restano da approfondire le circostanze e gli aspetti che richiedono riscontri medico-legali.

Saranno gli ulteriori esami, compresi quelli autoptici e tossicologici, a fornire gli elementi necessari per completare il quadro. Gli approfondimenti serviranno anche a eliminare eventuali dubbi sulle cause del decesso e a permettere agli investigatori di definire con precisione la dinamica.

Il cordoglio della comunità

La morte del 33enne ha suscitato profonda commozione soprattutto al Villaggio Sant’Agostino, dove la famiglia è conosciuta. La notizia ha colpito amici, conoscenti e numerosi cittadini, che in queste ore stanno manifestando la propria vicinanza ai familiari.

Il pensiero va in particolare ai due bambini che hanno perso il padre e alle persone a lui più vicine. Cirié si trova così a fare i conti con una tragedia che ha improvvisamente spezzato una giovane vita e lasciato nel dolore un’intera famiglia.

Foto d’archivio

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