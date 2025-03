Giovane padre si dà fuoco nell’auto vicino alla pompa di benzina. Sconcerto nel Novarese, a compiere l’estremo gesto un 35enne.

Giovane padre si dà fuoco nell’auto vicino alla pompa di benzina

Erano circa le 4 della notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana quando è scattato l’allarme per un incendio nella zona del cimitero di Castelletto Ticino. I residenti, increduli, raccontano di aver visto un uomo morire tra le fiamme all’interno dell’automobile nella quale si trovava. E sarebbe stato lui stesso ad appiccare l’incendio, secondo quanto risulta da una prima indagine.

Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, l’uomo è purtroppo morto carbonizzato nel giro di pochi e drammatici secondi. Probabilmente l’uomo si è inzuppato di carburante e poi ha acceso il fuoco all’interno della macchina. Un gesto straziente che ricorda incredibilmente da vicino quello messo in atto a Gattinara solo una decina di giorni prima: anche qui il cimitero, anche qui la benzina.

L’intervento del gestore della stazione di servizio

La vettura si trovava nell’area del distributore di benzina che si affaccia su via Armando Diaz, di fronte alla strada che porta al cimitero. Le fiamme divampate dal mezzo hanno lambito anche la vicina tabaccheria, mandando in frantumi la vetrina dell’attività. Il gestore della pompa di benzina, che abita nelle vicinanze, è intervenuto subito per domare le fiamme. Ma rta stata usata parecchia benzina, e due estintori non sono stati sufficiente.

Arrivano i vigili del fuoco

Dopo poco sono fortunatamente intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe. Con fatica, sono riusciti a spegnere il rogo, evitando una potenziale catastrofe. Sul posto sono arrivati anche gli operatori del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Si è così potuto procedere all’identificazione del corpo. Si trattava di un papà di appena 35 anni e residente a Varallo Pombia. Restano ignoti i motivi che lo hanno portato a prendere una decisione tanto radicale. In passato, due anni fa, l’uomo rimase gravemente ustionato in seguito a una perdita di gas avvenuta nella sua abitazione, all’interno della quale aveva lottato duramente con le fiamme. Sul caso stanno indagando i carabinieri del Comando di Arona.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook