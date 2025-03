E’ un gattinarese di 69 anni l’uomo trovato carbonizzato vicino al cimitero. Prende corpo l’ipotesi più sconcertante: si sarebbe cosparso di benzina per poi innescare il fuoco.

Per quanto possa sembrare incredibile, si tratterebbe di un suicidio. L’uomo che all’alba di oggi, lunedì 3 marzo, è stato trovato pressoché carbonizzato appena fuori dal cimitero di Gattinara si sarebbe cosparso di benzina, dopo di che avrebbe innescato il fuoco. Le indagini sono ancora in corso, anche per ricostruire i mivimenti dell’uomo nelle ultime giornate, ma tutto lascia pensare che la dinamica della tragedia sia questa.

Vicino al corpo senza vita sarebbe infatti anche stata trovata una tanica che conteneva benzina, e poco lontano la vettura dell’uomo. Il fatto è avvenuto poco prima delle 7 di oggi.

Un 69enne che viveva in città

Lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Gattinara e dalla compagnia di Borgosesia, oltre agli operatori sanitari. Poco dopo l’uomo è stato identificato: si tratta di un 69enne con residenza in città, un uomo che vive da solo e che in passato avrebbe già avuto episodi di depressione.

La notizia ha suscitato sconcerto in città. Anche il vice sindaco Daniele Baglione ha voluto esprimere il suo rammarico: «Purtroppo questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una brutta notizia. Nell’area esterna del nostro cimitero è stato ritrovato il corpo di un uomo carbonizzato. Dai primi accertamenti delle Forze dell’ordine, sembrerebbe si tratti di un gesto suicida».

