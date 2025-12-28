Giovane papà stroncato da un malore, raccolta fondi per la famiglia

Un papà di soli 48 anni è morto a seguito di un malore improvviso, lasciando nello sgomento la famiglia e l’intera comunità sportiva di San Mauro Torinese, che ora si stringe attorno ai suoi cari con iniziative concrete di solidarietà.

Papà ucciso da un malore, lutto per la famiglia e la società calcistica

Un grave lutto ha colpito nei giorni scorsi l’Asd Autovip San Mauro Calcio. Victor Palamarciuc, 48 anni, è scomparso improvvisamente a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. La notizia si è diffusa rapidamente, interrompendo la serenità delle festività e lasciando un profondo senso di smarrimento in tutta la comunità gialloblù. Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Victor era il papà di Maxim, classe 2008, ed Alexandre, classe 2010, entrambi atleti della società. Il presidente, il consiglio direttivo e l’intero ambiente sportivo hanno espresso la propria vicinanza alla famiglia Palamarciuc, colpita da una perdita improvvisa e dolorosa.

Una persona conosciuta

Figura molto conosciuta al Parco Einaudi, Victor seguiva con costanza e passione il percorso sportivo dei figli, dimostrando un forte attaccamento alla società. La sua presenza, il suo modo di essere e la disponibilità mostrata nel tempo lo avevano reso una persona stimata ben oltre il contesto calcistico.

La raccolta fondi per la famiglia

Alla commozione si sono aggiunti gesti concreti di solidarietà. La società ha infatti annunciato l’attivazione di una raccolta fondi, organizzata all’interno dei vari gruppi squadra, per sostenere Maxim, Alexandre e la mamma Svetlana, duramente colpiti dalla scomparsa improvvisa del marito e papà.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio arrivati da dirigenti, atleti, famiglie e cittadini, a testimonianza del legame che Victor aveva saputo costruire con la comunità. Un affetto diffuso che racconta il valore umano di un papà sempre presente e di un uomo capace di rappresentare i principi più autentici dello sport. L’Autovip San Mauro Calcio ha infine ringraziato tutti coloro che stanno manifestando la propria vicinanza, sottolineando come l’abbraccio collettivo della comunità rappresenti un sostegno fondamentale per la famiglia in un momento così difficile.

