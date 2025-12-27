Gattinara ricorda Tiziana: era l’anima delle majorettes. La donna si è spenta a soli 62 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia.

Gattinara ricorda Tiziana: era l’anima delle majorettes

Nei giorni scorsi la città di Gattinara ha dato l’ultimo saluto a Tiziana Petterino, scomparsa a soli 62 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Una notizia che ha profondamente scosso la comunità, lasciando un vuoto incolmabile tra quanti l’hanno conosciuta e stimata.

Tiziana era un volto noto e amato in particolare nello storico gruppo Majorette di Gattinara. Una donna che ha saputo portare avanti con entusiasmo e dedizione la disciplina del twirling, diventando un punto di riferimento, soprattutto per le giovani generazioni. Negli ultimi mesi la gattinarese aveva lottato con forza e dignità contro la malattia. Una lotta che, nonostante il coraggio e la determinazione, l’ha strappata troppo presto all’affetto di familiari e amici.

Tiziana ha lasciato il marito Massimo, i figli Andrea e Federica con Emanuele, la mamma Rita, il fratello Giancarlo con Patrizia e famiglia.

Gli anni delle majorettes

Sui social sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e i ricordi condivisi: parole e momenti vissuti insieme nelle prove, nelle sfilate e nella vita di gruppo. «Ci eravamo conosciute al palazzetto… quante risate… e ora sorridi da lassù», scrive una persona, esprimendo il sentimento comune di chi l’ha conosciuta e amata.

Il legame di Tiziana con le majorettes affonda le radici in una storia lunga e significativa per Gattinara. Il Gruppo Majorette band Santa Cecilia nacque l’8 settembre 1973, in occasione del 50mo anniversario del corpo musicale Santa Cecilia, e già dal 1974 iniziò a sfilare per le vie del paese, raccogliendo successi anche a livello nazionale grazie all’affiliazione alla Fist (Federazione Italiana Sportiva Twirling).

Dopo lo scioglimento nel 1989, il desiderio di rivedere le majorette non si era mai spento, fino alla rinascita nel 2012 con le Majorette “Over”, donne dai 40 anni in su che riportarono entusiasmo, memoria storica e passione nelle sfilate, riscuotendo un enorme successo tra i gattinaresi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook