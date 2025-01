Giovane si arrampica sulla Cupola di Novara e posta il video sui social. Nuova impresa di “Dedelate”, urban climber già noto per aver “scalato” palazzi milanesi.

Pare abbia forzato alcune chiusure di sicurezza, aperto porte. E poi gradini e scale fino ad arrampicarsi sulla cima. Si tratta del 18enne Dedelate, che vanta 240mila follower su Instagram, ha “conquistato” (se così si può dire) una vetta nostrana, ovvero la cupola di San Gaudenzio a Novara.

Questo, dopo il selfie con la Madonnina del Duomo di Milano (108 metri di altezza) che lo ha reso noto sul web ma gli è anche costato una denuncia per invasione di edifici e danneggiamento. La passione per le vette lo ha portato in cima allo stadio di San Siro durante il concerto di Sfera Ebbasta e al teatro Ariston nei giorni di Sanremo.

