Girava in paese armato di ascia e coltello: arrestato dai carabinieri

Lo vedevano camminare per le strade del paese brandendo ascia e coltello, e chiaramente in stato di eccitazione. I carabinieri di Crescentino l’altro giorno hanno dato esecuzione a Fontanetto Po a una ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di un 45enne di origine romena. L’uomo è ritenuto responsabile dei reati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, violazione di domicilio e rifiuto a sottoporsi al test alcolemico.

Minacciava tutti in paese

Come accennato, l’uomo si era recentemente reso protagonista di una serie di condotte illegali, che hanno preoccupato non poco i concittadini. Era infatti stato visto in più circostanze aggirarsi per le strade del paese armato di ascia e coltello, talora anche in evidente stato di alterazione psicofisica. Lo riportano Prima Vercelli.

Non solo: oltre a girare armato di coltello ed ascia, l’uomo aveva anche rivolto esplicite minacce nei riguardi di cittadini. Inoltre ha opposto resistenza e oltraggiato i militari dell’Arma intervenuti dopo una richiesta di soccorso giunta al 112.

Ed è pure stato sorpreso alla guida di un’auto in stato di ubriachezza, rifiutandosi di sottoporsi all’ alcol test. L’indagato, ultimate le previste formalità, è stato condotto nel carcere di Vercelli.

Foto d’archivio

