Un giro da 400mila euro al mese: sgominata la banda della droga

Un traffico di droga da oltre 400 mila euro al mese è stato smantellato questa l’altro giorno dalla polizia di Novara, che ha eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini albanesi e due italiani. Le misure, emesse dal Gip di Novara su richiesta della Procura, sono il frutto di un’indagine antidroga durata nove mesi.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Squadra mobile, la banda era in grado di immettere sul mercato novarese fino a 30 chilogrammi di hashish e 2 chilogrammi di cocaina ogni settimana. Un’organizzazione strutturata e silenziosa, dedita allo spaccio all’ingrosso, con ramificazioni nei comuni di Nibbiola e Vespolate.

A capo un albanese 41enne

Al vertice del gruppo, secondo gli inquirenti, c’era un cittadino albanese di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo avrebbe gestito il traffico con l’aiuto di pochi collaboratori di fiducia per ridurre al minimo il rischio di essere scoperto. Fondamentale, in questo schema, il ruolo del fratello, 39 anni, che viveva all’interno di un complesso residenziale nella zona di Lumellogno: era lui a custodire la droga e a preparare le dosi per la distribuzione.

Altro elemento chiave della rete era un trentaduenne, anch’egli albanese e incensurato, soprannominato dagli inquirenti “il maggiordomo”: avrebbe avuto il compito di ritirare e consegnare la droga, agendo come corriere del gruppo.

Il rsto dell’organizzazione

A completare il quadro, due cittadini italiani – di 55 e 52 anni – entrambi residenti in provincia di Novara. Avrebbero messo a disposizione dell’organizzazione i propri locali per lo stoccaggio temporaneo degli stupefacenti. Gli spostamenti della droga avvenivano con un’auto dotata di doppi fondi nascosti negli schienali dei sedili, apribili grazie a micro pulsanti camuffati nella tappezzeria.

Durante le perquisizioni, all’interno dell’abitazione del “custode” del gruppo, la polizia ha trovato 760 grammi di cocaina, oltre 13 mila euro in contanti, bilancini di precisione e due presse per il confezionamento.

