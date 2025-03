Gita scolastica, l’autista del pullman positivo all’alcoltest. L’uomo scoperto prima della partenza dalla polizia stradale e sostituito da un altro conducente.

Gita scolastica, l’autista del pullman positivo all’alcoltest

Stava per mettersi al volante di un autobus carico di studenti della scuola media per portarli in gita da Verbania a Milano. Ma aveva bevuto alcolici. Così la Polizia stradale gli ha impedito di partire. Gli agenti avevano verificato la situazione dei veicolo, poi hanno sottoposto ad alcoltest il conducente, messo a disposizione da una ditta del Milanese. L’uomo, un quarantenne residente nella provincia di Pavia, è risultato positivo alla prova ed è stato sostituito da un altro conducente inviato dalla ditta.

I controlli prima della partenza

La partenza per la gita ha subito un ritardo di diverse ore ma la sicurezza del viaggio è stata preservata. Lo stesso conducente, inoltre, è stato sanzionato per non aver inserito la carta tachigrafica sul dispositivo, presente a bordo, per il rispetto della stringente normativa sui tempi di guida e di riposo ed inoltre per il mancato rispetto dei tempi di guida nei giorni precedenti al viaggio.

In totale dovrà pagare una sanzione amministrativa di circa 1.000 euro e subirà la sospensione della patente per almeno 15 giorni, oltre alla decurtazione di 12 punti sulla patente di guida.

