Grandine fuori stragione, due incidenti in superstrada. Un ferito e traffico rallentato nel pomeriggio di ieri.

L’improvvisa grandinata che ha colpito alcune zone del pomeriggio di ieri, sabato 24 febbraio, ha provocato anche incidenti. Come quelli registrati lungo la superstrada che collega Masserano a Biella.

Come riporta La Provincia di Biella, il sinistro più grave è avvenuto poco dopo le 17 in superstrada, fra le uscite di Valdengo e Vigliano, in direzione Biella. Proprio all’altezza del distributore di carburante, il conducente di una Bmw ha perso il controllo dell’auto andando a sbattere contro il guard rail.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale per le cure del caso. Al momento non si conoscono le condizioni. L’auto è andata distrutta. Presente anche la polizia stradale per regolare il traffico e per ricostruire la dinamica.

Un altro incidente

Un altro incidente si è verificato più o meno alla stessa ora sulla corsia opposta della superstarda, poco dopo l’innesto dal ponte della tangenziale. Anche in questo caso si è trattato di un sinistro causato dall’asfalto reso viscido dalla grandine. Secondo le prime notizie non ci sarebbe feriti.

Altri incidenti minori si sono segnalati in varie zone, ma con danni molto limitati.