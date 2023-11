Gratta e vinci da 6 milioni di euro: colpaccio in Piemonte. Ignoto giocatore ha fatto centro con un tagliando della categoria “Vinci in grande”.

Si tratta della cifra più alta ottenibile con questo tipo di tagliando, dal costo di 25 euro. Colpo da 6 milioni di euro al Gratta e vinci, categoria “Vinci in grande”: un ignoto giocatore (o giocatrice) ha messo a segno l’incasso più alto raggiungibile con questo tipo di tagliando.

Il biglietto è stato acquistato nella ricevitoria di via Battitore 100 a Ciriè. E ovviamente nella cittadina del Canavese si è subito scatenata la caccia al fortunato.

Il precedente di giugno

Questo 2023 è comunque un anno particolarmente fortunato per la provincia di Torino: nel mese di giugno era infatti stato messo a segno un altro colpo da 6 milioni di euro in un ricevitoria di Torino. Anche in questo caso, protagonista il tagliando “Vinci in grande”, dal costo di 25 euro. Un tagliando che permette la più alta vincita possibile per quanto riguarda questo tipo di gioco.