Il Biellese piange Francesca Petri, architetto e custode del patrimonio culturale

Lutto nel mondo della cultura biellese per la scomparsa di Francesca Petri, architetto molto conosciuto in zona non solo per l’attività professionale, ma anche per l’impegno costante nella valorizzazione e nella salvaguardia dei beni storici e artistici locali. La donna è morta dopo una lunga malattia: il funerale viene celebrato nella mattinata di oggi, lunedì 26 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Biagio.

Francesca Petri aveva legato il proprio nome a importanti interventi di recupero architettonico. In particolare era presidente dell’associazione che ha promosso e seguito il restauro della chiesa di San Nicola al Vernato, progetto che aveva restituito alla comunità uno dei suoi luoghi simbolo. Aveva inoltre collaborato con il gruppo di lavoro impegnato nel recupero della basilica superiore del santuario di Oropa.

Si è spenta all’ospedale di Novara

Sul piano professionale lavorava nello studio associato con gli architetti Tonetti e nel corso degli anni aveva messo le sue competenze anche a disposizione di realtà culturali cittadine, offrendo supporto e consulenza all’associazione dei palchettisti del teatro Sociale Villani.

Negli ultimi mesi la malattia l’aveva costretta a cure impegnative, fino al ricovero all’ospedale di Novara, dove si è spenta. La comunità ha potuto renderle omaggio già ieri sera, quando nella chiesa di San Biagio è stato recitato il rosario.

