Il mondo del calcio piange Andrea, ucciso da un malore a 30 anni. Sconcerto nel Biellese per un giovane molto conosciuto: raccolta di fondi per la famiglia.

E’ stato portato via l’altro da un malore: Andrea Zaza aveva appena 30 anni ed era ben conosciuto in zona e in tutto il mondo del calcio locale. Era residente a Mongrando e aveva giocato a calcio nel Mongrando e a Ponderano, come portiere. Lo riportano i colleghi de La Provincia di Biella.

Un “gigante buono”, come lo descrivono alcuni amici. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di oggi, martedì 24 dicembre. Andrea Zaza ha lasciato la mamma Concetta, i fratelli Francesco con Elvira e Antonella con Michele, i nipoti Anna e Lorenzo.

Fondi per aiutare la famiglia

E la società Ponderano ha deciso di lanciare una raccolta fondi. Ecco il messaggio apparsio sulla pagina social del sodalizio sportivo.

«Purtroppo è prematuramente mancato Andrea Zaza, ex giocatore del Ponderano, frequentatore del circolo del campo sportivo e amico di molti di noi. Si è pensato di aprire una raccolta fondi per aiutare la famiglia in questo momento di difficoltà.chi ha piacere a partecipare può consegnare l’offerta a Fabrizio, gestore del bar del Circolo o tramite bonifico. La somma raccolta verrà consegnata alla famiglia nei prossimi giorni».

È possibile effettuare un bonifico intestato a Asd Ponderano all’iban IT49 T060 8522 3040 0001 9000 136 con la causale “In memoria di Andrea”.

