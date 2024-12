Muore improvvisamente a 51 anni durante un’esercitazione antincendio. Lutto a Lenta e dintorni per Susanna Pavanelli, venerdì la recita del rosario.

Muore improvvisamente a 51 anni durante un’esercitazione antincendio

Un lutto improvviso che tocca la bassa Valsesia. E’ dei giorni scorsi l’improvvisa scomparsa di Susanna Pavanelli avvenuta a soli 51 anni, colta da un malore che l’ha strappata dalle braccia di chi le voleva bene. Un malore sopraggiunto durante una esercitazione di Protezione civile a Roma.

La giovane donna era originaria di Lenta, dove attualmente una parte della sua famiglia risiede ancora. In seguito si era trasferita a Roma per congiungersi al compagno Simone. Era addestratrice cinofila per situazioni di emergenza, un compito che ha sempre svolto con grande entusiasmo. Venerdì alle 20 nella chiesa parrocchiale di Lenta, a funerale avvenuto, sarà recitato il rosario in sua memoria.

Il ricordo della sorella Cristina

«Nel corso degli anni – racconta la sorella Cristina – Susanna ha avuto modo di dare un contributo importante all’interno della Protezione civile sia ad Amatrice che a L’Aquila. A Roma inoltre era impegnata nei servizi a tutela della popolazione in caso anche di alluvioni, proprio perché quella città è particolarmente soggetta. Era una persona coraggiosa che non si è mai persa d’animo. Amava i cani e nel suo operato era davvero straordinaria».

Per un periodo aveva anche dato il suo contributo alla sede del Rnre (Raggruppamento nazionale radiocomunicazioni in emergenza) nel Biellese. Successivamente si era trasferita nel Gruppo Roma XV della Protezione civile.

Proprio durante una esercitazione di addestramento di antincendio boschivo, come accennato, la valsesiana è stata colta da un malore. I soccorritori hanno tentato il tutto e per tutto per riuscire a trarla in salvo. Purtroppo però per lei non c’è stato nulla da fare.

Il funerale a Roma

L’altro giorno si sono celebrati i funerali nella capitale. «Pur essendo un momento davvero difficile per tutti noi, sapere che mia sorella ha lasciato un bel ricordo in tantissime persone ci ha dato conforto – prosegue la sorella -. Le abbiamo dato l’ultimo saluto a Roma e al nostro fianco c’erano operatori di Protezione civile provenienti da tutta Italia che sono stati presenti per starci vicino».

Susanna Pavanelli lascia quindi una grande famiglia, quella del volontariato che è stata parte della sua vita per moltissimi anni. Lascia il papà Giuseppe, la sorella Maria Cristina con Riccardo e Laura, i cugini Marco e Massimo con la zia Carmen, oltre al compagno Simone.

Una famiglia conosciuta

E in bassa Valsesia sono parecchi coloro che si sono stretti alla famiglia per la dolorosa perdita. La sorella di Susanna infatti è particolarmente conosciuta e stimata in tutto il Vercellese perché è dirigente nel settore di anatomia patologica per l’Asl di Vercelli, docente all’Università del Piemonte Orientale ed era stata candidata sindaco al Comune di Lenta anni fa.

Il padre Giuseppe aveva una fonderia. La nipote Laura ha un negozio di toelettatura cani a Gattinara. Un dolore per una famiglia che era già stata provata dalla perdita di un altro componente: la mamma di Cristina e Susanna era infatti deceduta solo nella scorsa estate.

