Il mondo del calcio piange Davide Vigliotti, morto in un incidente. Aveva 46 anni, è uscito di strada schiantandosi contro alcuni alberi.

Il mondo del calcio piange Davide Vigliotti, morto in un incidente

Cordoglio nel mondo del calcio amatoriale piemontese per la tragica scomparsa di Davide Vigliotti, morto a soli 46 anni in un incidente d’auto avvenuto l’altro giorno a Rivoli, nel Torinese. Il funerale è stato celebrato ieri, venerdì 12 aprile.

Vigliotti era molto conosciuto nell’ambiente del calcio giovanile e dilettantistico. Aveva militato in varie squadre da calciatore prima e da allenatore poi. Da sei stagioni seguiva i piccoli della scuola calcio del Bsr Grugliasco, società in lutto per l’accaduto avendo perso quello che per i bambini era un punto fermo.

LEGGI ANCHE: Malore in auto, morto a 57 anni il primo sindaco “grillino” del Piemonte

L’incidente a Rivoli

Il 46enne era a bordo di una Fiat 500L: all’altezza di una curva, per cause ancora non chiare, l’auto ha tirato diritto in una curva, invadendo la corsia opposta e poi uscendo di strada. La vettura si è poi schiantata contro alcuni alberi, finendo distrutta. Davide è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco della squadra di Grugliasco Allamano, gli ausiliari dell’Anas e i carabinieri del nucleo radiomobile. Vista la dinamica dell’incidente, e visto che pare che il conducente non abbia tentato nemmeno una frenata, non è escluso che l’uscita di strada sia dovuta a un malore, o a un colpo di sonno improvviso.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook