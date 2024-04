Malore in auto, morto a 57 anni il primo sindaco “grillino” del Piemonte. Roberto Falcone aveva guidato il comune di Venaria: lutto nel Movimento 5 Stelle.

Malore in auto, morto a 57 anni il primo sindaco “grillino” del Piemonte

Era stato il primo sindaco del Piemonte eletto a capo di una lista del Movimento 5 Stelle. Roberto Falcone è stato stroncato da un infarto mentre stava facendo ritorno a casa in auto. Vani i tentativi di rianimarlo.

Per lui si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima e affetto dal mondo politico e dalla società civile.

Era stato eletto nel 2015, si era dimesso prima della fine del mandato

Falcone, classe 1966, sposato e padre di due ragazzi, era stato eletto nel 2015 con il Movimento 5 Stelle, diventando il primo sindaco “grillino” del Piemonte dopo aver sbaragliato con un plebiscito al ballottaggio Salvino Ippolito, il candidato del centro sinistra in una città da sempre considerata “rossa”. Un’avventura però conclusasi prematuramente nel 2019, a 10 mesi dal termine del mandato, con le sue improvvise dimissioni.

Le parole di Conte e Appendino

Come riporta Prima Settimo, anche l’ex premier Giuseppe Conte ha voluto dedicare un pensiero a Falcone: «Apprendo con dolore della scomparsa di Roberto Falcone – ha scritto sul suo profilo sociale – primo sindaco del M5S in Piemonte, nel comune di Venaria. Il suo impegno e la sua dedizione hanno lasciato un segno indelebile nella nostra comunità e non solo. Un pensiero affettuoso alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore».

«Fa talmente male da non volerci credere – sono state invece le parole di Chiara Appendino, sindaca di Torino fino al 2021 – Roberto Falcone non è stato solo il primo sindaco M5S del Piemonte, è stato un amico pieno di energia e voglia di fare politica e la notizia della sua scomparsa sconvolge chiunque lo abbia conosciuto. Che la terra ti sia lieve, Bob».

