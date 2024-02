Il mondo del calcio piange il giovanissimo Andrea: l’omaggio dello stadio Grande Torino. Aveva solo 12 anni. Non si contano i messaggi di vicinanza pubblicati in questi giorni dalle società sportive.

Il mondo del calcio piange il giovanissimo Andrea

La notizia della scomparsa improvvisa, a soli 12 anni, di Andrea Vincenzi di Castiglione Torinese, portiere del Gassino-San Raffaele, ha sconvolto tutto il mondo del calcio, in particolare in Piemonte.

Come riporta Prima Settimo, non appena la società calcistica Usd Gassino San Raffaele e il suo responsabile della Scuola Calcio Gianluigi Demartino hanno diffuso sui social la drammatica notizia della scomparsa la notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 febbraio del giovanissimo Andrea Vincenzi, sui social in poche ore è partita una vera ondata di cordoglio. In tantissimi hanno espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia e alla società calcistica in cui il piccolo Andrea militava come portiere.

Una valanga di messaggi

Non si contano le società calcistiche, e non solo, che tra ieri e oggi hanno voluto trasmettere le proprie condoglianze alla mamma e al papà del 12enne e al contempo ai suoi compagni di squadra e a tutte le componenti dell’Usd Gassino San Raffaele che a vario titolo sono state toccate da questa tragedia. Ci sono naturalmente i messaggi dei club territorialmente più vicini ma anche quelli di società di altre province o regioni.

L’omaggio del Torino Calcio

La manifestazione di vicinanza più eclatante ed emozionante è stata sicuramente quella arrivata dal Torino Football Club che ha pubblicato sul suo sito ufficiale un messaggio dedicato ad Andrea.

Messaggio che è stato anche letto dallo speaker ufficiale Stefano Venneri all’inizio della partita Torino-Lazio disputata giovedì 22 febbraio, nello Stadio Olimpico Grande Torino.

«Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club – dirigenti, dipendenti, collaboratori, allenatori, calciatori, settore giovanile –, profondamente addolorati per la triste notizia, sono vicini con affetto alla famiglia Vincenzi per la scomparsa di Andrea Vincenzi, strappato all’età di 12 anni all’affetto dei suoi cari e dei suoi tantissimi amici. Andrea Vincenzi era uno sportivo appassionato e un giovanissimo atleta del Gassino San Raffaele, dove giocava nella categoria esordienti. Il Torino e il mondo granata si stringono intorno alla famiglia Vincenzi con un fraterno abbraccio alla mamma Valeria, al papà Roberto e tutti i parenti. Ciao Andrea, ragazzo speciale: chi ti ha conosciuto non ti dimenticherà mai. E tu continuerai a vivere nel cuore di chi ti ha tanto amato».