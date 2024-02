Muore poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso: aveva 12 anni. Tragedia per un giovanissimo calciatore, è stata ordinata l’autopsia.

Muore poche ore dopo essere stato dimesso dal pronto soccorso: aveva 12 anni

E’ morto a soli 12 anni poche ore dopo essere stato dimesso da un pronto soccorso, dove era stato visitato per una sospetta polmonite. Sconceeto per Andrea Vincenzi, baby calciatore degli Esordienti della Usd Gassino-San Raffaele. La tragedia si è consumata mercoledì.

Il ragazzo, originario di Castiglione Torinese, centro nei pressi di Settimo, era stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Chivasso, pare per una sospetta polmonite o comunque qualche problema analogo. Dopo le visite di prassi e impostata la terapia, i medici lo avevano rimandato a casa. ù

Ma nella tarda serata dello stesso giorno le sue condizioni si sono improvvisamente aggravate, e il dodicenne è morto durante il trasporto d’urgenza al Regina Margherita di Torino.

Partita un’indagine

È stata avviata un’indagine per determinare le cause della morte. L’autopsia è stata richiesta dai medici dello stesso ospedale infantile torinese che hanno tentato invano di far ripartire il cuore del giovane per oltre un’ora. Andrea è stato dichiarato morto poco dopo mezzanotte.

Come riportano i colleghi di Prima Settimo, la direzione sanitaria dell’ospedale di Chivasso ha rilasciato una nota nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 febbraio, esprimendo vicinanza alla famiglia e informando di aver avviato le necessarie verifiche interne. Da una prima analisi, la direzione sanitaria afferma che sono stati effettuati gli accertamenti necessari e sono stati correttamente seguiti i protocolli previsti.

Cordoglio nel mondo del calcio giovanile

La notizia della morte di Andrea ha sconvolto gli abitanti di Castiglione e i compagni di squadra del Gassino. La società ha pubblicato un post sulla propria pagina Facebook: «La tragedia ci ha colpiti profondamente lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento. Da tutto il Gassino San Raffaele ai genitori, mamma Valeria e papà Roberto, le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento immensamente doloroso per la grave perdita».