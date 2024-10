Il mondo dello sci piange Matilde Lorenzi: a febbraio aveva gareggiato a Bielmonte. Aveva solo 19 anni, ieri la brutta caduta durante un allenamento in Trentino Alto Adige.

Il mondo dello sci piange Matilde Lorenzi

E’ morta a soli 19 anni Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci italiano. La ragazza era originaria di Villarbasse, nel Torinese, ed era in forza al Gruppo sportivo dell’Esercito italiano. Ieri, lunedì 28 ottobre, era rimasta coinvolta in un gravissimo incidente sulle piste della Val Senales, in Trentino Alto Adige.

Ricoverata in condizioni disperate, poche ore dopo è sopraggiunto il decesso. E’ stato il ministro della Difesa Guido Crosetto a dare per primo la notizia. «La Difesa e il ministro Guido Crosetto

esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari e ai colleghi del caporale Matilde Lorenzi, atleta dell’Esercito e promessa dello sci azzurro, tragicamente scomparsa a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento».

A febbraio era in pista a Bielmonte

Matilde Lorenzi era ben conosciuta da tutte le giovani sciatrici, specie le piemontesi. Nel mese di febbraio di quest’anno era in pista a Bielmonte per le gare Fis di slalom gigante sulla pista Moncerchio 2, organizzate dallo Sci club Bielmonte Oasi Zegna e valide per il Trofeo Lauretana. Era arrivata al secondo posto, alla spalle della finanziera bergamasca Alessia Guerinoni.

L’incidente in Trentino Alto Adige

Ieri la piemontese, che è nella Nazionale di Coppa Europa, stava sciando lungo la pista “Gravand G1” quando improvvisamente ha avuto un problema con gli sci, perdendo contatto con la neve. Successivamente ha arrestato la sua corsa sbattendo il volto contro il terreno ghiacciato. Subito dopo l’accaduto, è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale tramite l’elisoccorso a Bolzano.

Ma le condizioni erano gravissime, e purtroppo durante la notte è sopraggiunto il decesso.

