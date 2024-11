Il Rally della Lana al capolinea: niente gara nel 2025, poi si vedrà. Il Biellese perde uno dei suoi eventi più noti: «Impossibile andare avanti se il territorio non ci sostiene economicamente».

Il Rally della Lana al capolinea: niente gara nel 2025, poi si vedrà

Si ferma il Rally della Lana, almeno per l’edizione 2025. Lo annuncia il team organizzatore, lamentando il fatto che l’evento non sia adeguatamente supportato dal territorio. Vale a dire, che non si trovino abbastanza finanziatori, pubblici ma soprattutto privati.

«Almeno per il 2025, l’evento organizzato da RallyLana Alive Asd in collaborazione con New Turbomark non sarà incluso nel calendario nazionale della prossima stagione – si legge in una nota stampa diffusa l’altro giorno -. L’organizzazione deciderà successivamente se riprendere il percorso o meno. La decisione nasce dall’aver percepito in maniera tangibile che il valore dell’evento non sia stato pienamente recepito dal territorio, dall’indotto economico e dalle istituzioni, sia dal punto di vista sportivo che per il potenziale di “fare sistema” nel supportarlo».

Lo sconforto di Corrado Pinzano

Alla guida di RallyLana Alive Asd c’è Corrado Pinzano, uno dei nomi di punta del rally biellese e nazionale. Il pilota ha più volte in questi giorni spiegato come l’organizzazione del “Lana” sia stata lasciata sola dal territorio: «Senza l’appoggio chiaro della politica, delle attività economiche e del territorio, un evento di questo genere non si riesce più a organizzare. Il territorio deve fare sistema, altrimenti il “Lana” è perduto».

Nel calendario 2025 il Rally della Lana sarà rimpiazzato dal Trofeo Italiano Rally dal Valli Ossolane.

Nella foto Corrado Pinzano

