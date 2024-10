Impatto tra auto e moto: centauro morto il giorno del suo 47mo compleanno. In sella c’era anche la compagna 43enne, la coppia ha due figli piccoli.

Impatto tra auto e moto: centauro morto il giorno del suo 47mo compleanno

Uno scontro frontale con un’auto è stato fatale a un motociclista di 47 anni. La tragedia è accaduta nel pomeriggio di ieri, sabato 5 ottobre, sulla strada provinciale 226 fra Melazzo e Arzello, nell’Alessandrino. La vittima si chiamava Emiliano Gerotto e proprio ieri compiva gli anni. Grave la sua compagna di 43 anni, che viaggiava insieme a lui in moto. I due sono residenti a San Maurizio Canavese e hanno due figli piccoli.

L’incidente tra auto e moto

Lo schianto tra la moto e l’auto è avvenuto a Melazzo. Il 47enne era in sella alla sua Ducati quando, per cause in corso di accertamento, è avvenuto l’impatto contro una Honda Civic. Come riporta Prima il Caanvese, si è trattato di uno scontro frontale ma non essendoci testimoni serviranno analisi più approfondite per capire quale veicolo abbia invaso la parte opposta.

Immediati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed il 118. Ma per il 47enne, sbalzato dalla sella dopo l’impatto, non c’è stato nulla da fare. In gravi condizioni la compagna 43enne, trasportata all’ospedale di Alessandria. Illeso invece l’automobilista, un 54enne, residente in zona.

Foto d’archivio

