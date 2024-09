Nel Novarese scontro tra auto e moto: un 16enne in codice rosso. Il ragazzo aveva appena rubato lo scooter.

Nel Novarese scontro tra auto e moto: un 16enne in codice rosso

E’ stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Novara in codice rosso un ragazzo di 16 anni rimasto ferito in un incidente avvenuto a Lumellogno nella serata di ieri, venerdì 27 settembre. Si è trattato di un impatto tra auto e moto, e il giovane sulla due ruote ha avuto la peggio. Sul posto i vigili del fuoco, il personale del 118 e la polizia locale.

E’ stato portato all’ospedale Maggiore in condizioni gravi, poi però la situazione si è stabilizzata e adesso il 16enne non è più in pericolo di vita.

La moto era stata rubata pochi minuti prima

L’incidente è stato però solo l’epilogo di una vicenda iniziata con un furto. Il 16enne infatti aveva rubato poco prima prima lo scooter nel cortile di una casa. Il padre del proprietario lo aveva però riconosciuto, e aveva avvisato i carabinieri. Quando si è visto braccato, il 16enne ha messo in moto ed è scappato.

Ed è proprio durante la fuga che, a seguito di una mancata precedenza, è accaduto l’incidente.

