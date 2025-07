Inaugurato il nuovo reparto di dermatologia all’ospedale di Vercelli. L’Asl ha investito 870mila euro, potenziati i servizi per tutta la provincia.

È stato inaugurato ieri, mercoledì 30 luglio, il nuovo reparto della struttura complessa di dermatologia dell’ospedale “Sant’Andrea” di Vercelli. Un investimento strategico dell’Asl da oltre 870 mila euro che segna un importante passo avanti nel processo di ammodernamento e umanizzazione della sanità di tutta la provincia.

Situato al secondo piano del presidio, il nuovo spazio di circa 380 metri quadrati è stato interamente ristrutturato e dotato di una sala operatoria dedicata esclusivamente alla chirurgia dermatologica. Il reparto è diretto dalla dottoressa Rossana Tiberio e si conferma centro di riferimento nazionale per la chirurgia micrografica di Mohs, tecnica avanzata per la rimozione dei tumori cutanei, che permette di eliminare il tumore preservando al massimo i tessuti sani.

Una struttura moderna, funzionale e accogliente

Il nuovo reparto è quindi stato progettato per offrire un ambiente efficiente e confortevole, sia per i pazienti sia per gli operatori sanitari. Al suo interno si trovano:

3 ambulatori per visite specialistiche

1 sala accettazione per l’accoglienza

3 studi medici

1 studio riservato al coordinatore

1 sala chirurgica di circa 55 mq con spogliatoio e zona lavaggio

1 magazzino per materiale pulito e 1 deposito per materiale sporco

1 locale lavaferri

Servizi igienici per l’utenza

La ristrutturazione ha inoltre consentito di recuperare spazi precedentemente inutilizzati dopo il trasferimento della Dialisi.

Una cerimonia partecipata per un traguardo condiviso

All’inaugurazione erano presenti numerose autorità: il direttore generale Marco Ricci, il viceprefetto Cristina Lanini, il questore Giuseppina Suma, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il presidente della Provincia Davide Gilardino, il sindaco di Vercelli Roberto Scheda. In più, i vertici delle forze dell’ordine, i presidenti degli Ordini dei medici e degli infermieri Giovanni Scarrone e Fortunata Di Pasquale, alcuni sindaci del territorio e il vicario generale dell’arcidiocesi, monsignor Stefano Bedello, che ha benedetto i nuovi locali.

Il commento della direzione

«Il nuovo reparto rappresenta un passo significativo verso un’assistenza sempre più qualificata, sicura e centrata sul paziente – ha dichiarato il direttore generale Marco Ricci -. Recentemente si sono chiuse le iscrizioni al concorso per due nuovi dirigenti medici, che ha registrato un alto numero di domande: un segnale evidente dell’attrattività della nostra struttura verso i professionisti del settore».

