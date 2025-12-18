Incendio distrugge il tetto di una villetta a Valstrona. I vigili del fuoco hanno impiegato parecchie ore per mettere la situazione sotto controllo.

Incendio distrugge il tetto di una villetta a Valstrona

Sopno durate parecchie ore nella giornata di ieri, mercoledì 17 dicembre, le operazioni dei vigili del fuoco intervenuti per un incendio che ha interessato il tetto di una villetta a Luzzogno, in località Pianaccia, nel comune di Valstrona.

Le squadre del comando dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Omegna, sono entrate in azione intorno alla tarda mattinata. L’intervento ha visto l’impiego complessivo di tre squadre e di mezzi di supporto.

Distrutta buona parte del tetto

Le fiamme hanno distrutto circa 100 metri quadrati di copertura in tegole, compromettendo anche la struttura portante del tetto. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate complesse a causa della conformazione del centro abitato, attraversato da una strada particolarmente stretta che ha reso necessario l’utilizzo di automezzi di dimensioni ridotte.

Al termine delle verifiche, l’abitazione è stata dichiarata non agibile. La famiglia residente ha dovuto lasciare la casa ed è stata ospitata in una sistemazione alternativa. Fortunatamente non si registrano feriti o persone coinvolte.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ipotesi il rogo potrebbe essere partito dalla canna fumaria. Concluse anche le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, svolte con il supporto della Protezione civile.

