Incendio in un’abitazione: intossicati due nonni e tre nipoti

Momenti di apprensione nel pomeriggio a Cossato, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Maffei. Le fiamme hanno interessato alcuni mobili di una cucina situata in una tavernetta, provocando danni ma, fortunatamente, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Secondo una prima ricostruzione, all’origine del rogo ci sarebbe stata una padella dimenticata sul fuoco. Il surriscaldamento avrebbe innescato le fiamme che, nel giro di poco tempo, si sono propagate agli arredi della cucina, sprigionando un denso fumo che ha invaso i locali.

Cinque persone intossicate

Cinque le persone rimaste intossicate dal monossido di carbonio: una coppia di nonni, rispettivamente di 79 e 80 anni, e i loro tre nipoti di 24, 18 e 16 anni. Tutti sono stati soccorsi dal personale sanitario intervenuto sul posto e trasportati in ospedale per accertamenti e cure. Le loro condizioni non destano preoccupazione e nessuno risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incendio sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente domato le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione. Al termine delle operazioni, la casa è stata dichiarata agibile. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

