Varallo, canna fumaria in fiamme al ristorante Pianebelle. Intervento dei vigili del fuoco, per fortuna non ci sono feriti.

Varallo, canna fumaria in fiamme al ristorante Pianebelle

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, domenica 15 febbraio, intorno alle 19, in località Pianebelle, dove si è sviluppato un incendio alla canna fumaria del ristorante omonimo.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Varallo, che ha rapidamente preso in carico la situazione. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme, a raffreddare la canna fumaria per riportarla a temperature di sicurezza e a mettere in sicurezza i locali interessati dal principio d’incendio, evitando che il rogo potesse estendersi alla struttura.

LEGGI ANCHE: Fiamme sul lago di Viverone: brucia il tetto di una casa. LE FOTO

Nessun ferito né intossicato

L’intervento si è concluso senza particolari criticità e, fortunatamente, non si registrano feriti né persone intossicate dal fumo. I danni sembrano essere rimasti contenuti all’impianto interessato.

Nel frattempo, attraverso i social, i gestori dell’attività hanno informato i clienti che, a causa dell’accaduto, il locale resterà temporaneamente chiuso. La riapertura è prevista il prima possibile, compatibilmente con le verifiche tecniche e gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook