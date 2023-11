Incidente a Vercelli: un uomo morto, una donna grave. Auto fuori strada sulla tangenziale, lunghe code in attesa delle operazioni di soccorso.

Incidente a Vercelli: un uomo morto, una donna grave

Un uomo morto e una donna ferita in modo grave. E’ il bilancio di un incidente accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 22 novembre, lungo la tangenziale sud di Vercelli.

Ancora da definire la dinamica dell’episodio. L’auto su cui viaggiavano queste due persone è finita fuori strada, ma nell’incidente sono rimasti coinvolti anche altri mezzi, compreso un camion. La coppia viaggiava su una Skoda.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi di prassi. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna di 76 anni è invece stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea, dove è arrivata con codice rosso.

Altre due persone sono satte ricoverate al pronto soccorso, ma in condizioni decisamente meno gravi.

