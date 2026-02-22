Incidente sulla A4 a Vicolungo: conducente estratto dalle lamiere e portato in ospedale. Intervento dei vigili del fuoco, l’uomo è poi stato affidato al 118.

Incidente sulla A4 a Vicolungo: conducente estratto dalle lamiere e portato in ospedale

Momenti di apprensione l’altro pomeriggio lungo l’autostrada A4, nel tratto che attraversa il territorio di Vicolungo, dove un autofurgone è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra dalla sede centrale. I soccorritori hanno lavorato per liberare il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo, operazione conclusa con l’estrazione dell’uomo dalle lamiere e l’affidamento immediato al personale sanitario.

LEGGI ANCHE: Scende dall’auto in panne e viene travolto: dramma sulla A4 nel Vercellese

La messa in sicurezza della zona

Dopo aver messo in salvo il ferito, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dal sinistro, così da prevenire ulteriori pericoli sia per gli automobilisti in transito sia per gli stessi operatori impegnati nei soccorsi.

Il conducente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Vercelli dalla Croce rossa italiana, comitato di Vercelli. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Novara e il personale della società Autostrade, che si sono occupati della gestione della viabilità e degli accertamenti di competenza.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook