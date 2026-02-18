Scende dall’auto in panne e viene travolto: dramma sulla A4 nel Vercellese. Un uomo è stato sbalzato per parecchi metri, è morto in ospedale.

Scende dall’auto in panne e viene travolto: dramma sulla A4 nel Vercellese

Un’auto in panne, il buio del tardo pomeriggio e un impatto violentissimo. Tragedia nella giornata di ieri, martedì 17 febbraio, lungo l’Autostrada A4 Torino-Milano, nel tratto compreso tra Carisio e Formigliana, in direzione Torino.

L’allarme è scattato poco dopo le 18.30. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 50 anni avrebbe accostato la propria vettura a causa di un guasto. Sceso dal mezzo, rimasto fermo in corsia o comunque in posizione di pericolo, sarebbe stato travolto da un’auto sopraggiunta a velocità sostenuta. L’urto è stato devastante: l’uomo è stato sbalzato sull’asfalto, riportando traumi gravissimi.

L’interventoi dei soccorsi

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza da Novara, mentre una pattuglia della polizia stradale di Novara Est ha raggiunto l’area per i rilievi e per mettere in sicurezza il tratto interessato. Dopo le prime manovre sul posto, il ferito è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore della Carità, dove è stato ricoverato in condizioni disperate. Purtroppo poco dopo è sopraggiunto il decesso.

Pesanti ricadute sulla circolazione

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione. Pur non essendo stata disposta la chiusura totale dell’autostrada, la corsia interessata dal sinistro è stata bloccata per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Gli ausiliari del traffico hanno deviato i veicoli, ma in direzione Torino si sono formati fino a tre chilometri di coda, con rallentamenti prolungati.

La dinamica esatta dell’accaduto è ora al vaglio della polizia stradale, che dovrà chiarire posizione dei veicoli, condizioni di visibilità e ogni altro elemento utile a ricostruire quanto avvenuto in quei drammatici istanti.

Foto d’archivio

