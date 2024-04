Incidente in autostrada, coinvolto pullman che portava gli studenti in gita. E’ accaduto all’altezza di Carisio, hanno avuto parte nello scontro anche due autovetture.

Stavano tornando da una gita a Praga quando il loro pullman è stato coinvolto in un incidente in autostrada, lungo la Torino-Milano. Momenti di apprensione l’altra sera per una ventina di studenti e insegnanti dell’istituto tecnico “Europa Unita” di Chivasso, tra i protagonisti di uno scontro che si è verificato all’altezza di Carisio, nel Vercellese.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, l’incidente sarebbe stato innescato da una Fiat Panda che ha tamponato una Volkswagen Golf. A ruota è poi arrivato il pullman della gita, che non è riuscito a evitare le due auto ferme lungo la strada.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e gli agenti dela polizia stradale di Novara Est. Per fortuna nessuno dei ragazzi e degli insegnanti è poi risultati ferito. L’unica persona che ne è uscita ammaccata è stato il conducente della Fiat Panda, che è stato portato al pronto soccorso, dove è arrivato con codice verde.

Un sospiro di sollievo per le famiglie che temevano potesse essere accaduto qualcosa di gravi ai loro raazzi.

