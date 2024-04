Un tir e un pullman si scontrano sull’autostrada A4. Non ci sono stati feriti gravi. Pesanti invece i disagi per la circolazione.

Un tir e un pullman si scontrano sull’autostrada A4

Momenti di paura e disagi per gli automobilisti nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 17 aprile, sull’autostrada Torino-Milano per un incidente avvenuto in direzione Torino nel tratto compreso tra Volpiano e Settimo Torinese.

Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, un pullman carico di passeggeri sarebbe stato tamponato da un autoarticolato. Fortunatamente pare che nessuna delle persone coinvolte abbia riportato ferite, ad eccezione del conducente del tir: l’uomo è infatti stato trasportato in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco di Torino con ferite non gravi.

Disagi alla circolazione

Com riportano i colleghi di Prima Settimo, non sono mancati però disagi per gli automobilisti con code e rallentamenti che si sono protratti qualche ora anche per via dei di alcuni pezzi di materiale plastico caduti sulla strada.

Sul posto i vigili del fuoco e gli ausiliari della Satap e gli agenti della polizia stradale di Novara. Intervenuti anche gli operatori della Croce reale di Venaria.

Foto pubblicata sui social dalla Croce reale di Venaria

