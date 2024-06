Incidente in tangenziale: perde la vita un camionista di 42 anni. Trasportato in condizioni disperate al Cto, si è spento alcune ore dopo.

Incidente in tangenziale: perde la vita un camionista di 42 anni

Si è spento l’altro giorno al Cto di Torino un 42enne di San Mauro Torinese che era stato coinvolto poche ore prima in un drammatico incidente avvenuto lungo la tangenziale di Torino, all’altezza dell’uscita Interporto Sito (a Orbassano, in direzione Milano). Lo riportano i colleghi di Prima Settimo.

Stando a quanto emerso, il suo camion avrebbe tamponato violentemente un furgone, che è quindi finito contro un muro prendendo fuoco. L’uomo alla guida del furgone è stato estratto dai rottami in fiamme da alcuni automobilisti di passaggio. Ma per fortuna le sue condizioni non erano gravi, anche se ovviamente è poi stato ricoverato al pronto soccorso.

LEGGI ANCHE: Tre camion impattano lungo la Torino-Milano: traffico in tilt. LE FOTO

Le operazioni di soccorso

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia di carabinieri, la polizia stradale, un’ambulanza e i vigili del fuoco. E’ apparsa critica fin da subito la situazione del camionista, un 42enne residente a San Mauro Torinese, trasportato immediatamente in codice rosso per un arresto cardiaco al pronto soccorso dell’ospedale Cto. Operato per un grave trauma addominale, si è spento alcune ore dopo.

Ora naturalmente si indaga per accertare le cause dell’incidente.

Foto d’archivio

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook