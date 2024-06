Tre camion impattano lungo la Torino-Milano: traffico in tilt. LE FOTO

Tre camion impattano lungo la Torino-Milano: traffico in tilt. Uno dei conducenti è rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo.

Tre camion impattano lungo la Torino-Milano: traffico in tilt

Schianto fra tre mezzi pesanti e traffico in tilt lungo la Torino-Milano. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, martedì 25 giugno, intorno alle 14:20 sull’autostrada A4 direzione Milano, nel territorio del comune di Borgo D’Ale. Qui si è verificato un tamponamento fra tre camion.

I veicoli si sono bloccati e hanno ostruito completamente la carreggiata. L’incidente ha causato anche il ferimento dei tre conducenti, uno dei quali è rimasto bloccato dalle lamiere all’interno del camion.

L’intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno provveduto, in collaborazione col personale medico, ad estrarre il conducente ferito rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo distrutto dall’impatto. L’uomo è stato successivamente trasportato in elicottero all’ospedale. Gli altri due conducenti sono stati anch’essi soccorsi e trasportati all’ospedale in ambulanza.

Numerosi sono i mezzi che sono intervenuti per portare il soccorso e mettere in sicurezza la zona tra cui le squadre di vigili del fuoco di Livorno Ferraris, Santhià, Torino Stura e una squadra con autogru da Torino. Sul posto anche i sanitari, la polizia stradale e il personale addetto alla viabilità.

Disagi e incolonnamenti per le vetture che transitavano in direzione Milano. La situazione è tornata alla normalità solo nel tardo pomeriggio.

