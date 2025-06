Grave incidente nella pista di Borgo Ticino: 43enne in codice rosso. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi: intervento dell’elicottero del 118.

Grave incidente nella pista di Borgo Ticino: 43enne in codice rosso

Brutta caduta nel pomeriggio di oggi alla Pista Azzurra di Borgo Ticino, in provincia di Novara. Un uomo di 43 anni è caduto mentre era in sella alla sua moto durante un’attività in circuito, riportando ferite di seria entità. Lo riporta il Corriere di Novara.

L’incidente è avvenuto all’interno del tracciato motociclistico, molto frequentato da appassionati e piloti amatoriali. Le dinamiche della caduta sono ancora in fase di accertamento, ma l’urto è stato tale da richiedere l’immediato intervento dei soccorsi.

Intervento tempestivo del 118 e trasporto in elicottero

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al motociclista. Vista la gravità delle condizioni dell’uomo, è stato attivato l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito all’ospedale Maggiore della Carità di Novara in codice rosso.

Il 43enne è stato stabilizzato a bordo dell’elicottero e affidato alle cure del reparto di emergenza dell’ospedale. Le sue condizioni sono ritenute gravi ma stabili al momento del ricovero.

Indagini in corso sulla dinamica

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli o persone.

