Incidente in moto: la vittima è il giovane attore novarese Fabio Lima. Il 26enne era in sella alla sua Honda 500 e si stava recando al lavoro all’hub Ashel group.

Si chiamava Fabio Lima, ma per tutti era semplicemente “Bio”. Aveva 26 anni e l’altra mattina ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la statale 32 a Cameri, mentre si stava recando al lavoro.

Fabio era in sella alla sua Honda 500, che aveva acquistato da poche settimane. E stava percorrendo la statale in direzione Bellinzago, diretto all’hub logistico della Ashel group, dove lavorava. Si è schiantato contro la cabina di un tir. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Probilmente il conducente del camion ha effettuato una svolta senza accorgersi dell’arrivo della moto, nascosta in quel frangente nel cosiddetto “angolo cieco” della cabina. In ogni caso, starà alle forze dell’ordine stabilire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

Un ragazzo conosciuto e benvoluto

Come riporta il Corriere di Novara, Fabio abitava a Novara con il padre Tiziano. Amava profondamente il teatro e da oltre dieci anni faceva parte della compagnia teatrale LaRibalta Art Group, dove era considerato da tutti una presenza insostituibile. Per i suoi compagni era più che un amico: era parte di una famiglia.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un ragazzo entusiasta, appassionato e spiritoso, capace di trasmettere energia e calore umano a chiunque gli stesse accanto. Il suo sorriso, la sua ironia e la sua vitalità rimarranno indelebili nel cuore di chi ha condiviso con lui palcoscenici, progetti e momenti di vita.

