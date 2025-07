Schianto contro un autoarticolato: morto motociclista 26enne. Tragedia della strada nel Novarese: i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Schianto contro un autoarticolato: morto motociclista 26enne

Tragedia della strada nella mattinata di ieri, giovedì 17 luglio, a Cameri, nel Novarese. Lungo la statale 32 si è verificato uno scontro tra un autoarticolato e una moto di grossa cilindrata. Secondo i primi riscontri, pare che il tir abbia iniziato una manovra di svolta a sinistra proprio mentre stava sopraggiungendo sulla corsia opposta il motociclista. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

L’impatto è stato violentissimo, e il giovane in sella alla moto è stato sbalzato sull’asfalto.

L’intervento dei soccorritori

Scarttato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili delo fuoco, gli agenti della polizia locale di Cameri e gli operatori sanitari del 118. Purtroppo per il 26enne che era in sella alla moto non c’era più niente da fare. Il decesso è probabilmente sopraggiunto sul colpo.

Si sono avuti alcini disagi al traffico e rallentamenti perché la zona delle operazioni di soccorso è stata chiusa al traffico.

Foto d’archivio

