Incidente nella notte sull’autostrada: quattro feriti. LE FOTO

Incidente nella notte sull’autostrada: quattro feriti. Due veicoli coinvolti, sul posto i vigili del fuoco e gli operatori del 118.

Incidente nella notte sull’autostrada: quattro feriti

Paura l’altra notte lungo l’autostrada A5 Torino-Aosta, dove un violento incidente ha coinvolto due veicoli nel tratto compreso tra Volpiano e San Giorgio Canavese, in direzione Aosta. L’impatto è avvenuto nelle ore notturne e ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi.

Per cause ancora in fase di accertamento, le due auto si sono scontrate lungo la carreggiata nord. L’urto, secondo le prime informazioni, sarebbe stato particolarmente violento, tanto da rendere necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata.

LEGGI ANCHE: Scontro tra camion e jeep: morti due giovani, altre tre persone ferite

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sull’asfalto, sotto i fari dei mezzi di emergenza che hanno illuminato la scena per consentire le operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza.

Il bilancio è di quattro persone ferite, tutte trasportate in codice giallo all’ospedale di Chivasso. Fortunatamente, dalle prime valutazioni cliniche, nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma per tutti si sono resi necessari accertamenti diagnostici e cure mediche.

Traffico rallentato

Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli incidentati si sono registrati rallentamenti e disagi alla circolazione in direzione Aosta. La dinamica del sinistro è ora al vaglio delle forze competenti, che stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook