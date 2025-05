Auto sfonda un muretto e precipita per venti metri nel giardino di una casa. Incidente rocambolesco a Oggebbio: la donna che era alla guida si è salvata miracolosamente.

Auto sfonda un muretto e precipita per venti metri nel giardino di una casa

Rocambolesco incidente per fortuna senza vittime nel pomeriggio di ieri, martedì 27 maggio: si è verificato nel comune di Oggebbio, in provincia di Verbania.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto è uscita di strada mentre affrontava un tornante, ha sfondato un muretto a secco e si è schiantata nel giardino di una villetta, circa venti metri più in basso. Un volo pauroso che ha lasciato la vettura pesantemente danneggiata. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente.

LEGGI ANCHE:

La conducente portata al pronto soccorso

Alla guida dell’auto c’era una donna che, nonostante le numerose ferite riportate, è rimasta cosciente durante tutte le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Verbania con il nucleo speleo alpino fluviale, oltre ai carabinieri di Cannobio e alla polizia locale di Oggebbio.

I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza il veicolo e liberato la donna tagliando le lamiere. Successivamente hanno recuperato l’auto con l’autogrù. Presenti sul luogo anche il sindaco di Oggebbio, Alessio Ferrari, e i tecnici della Provincia, impegnati nel ripristino delle barriere stradali danneggiate.

La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Castelli di Verbania per ulteriori accertamenti, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Durante tutto l’intervento è rimasta vigile, nonostante lo choc per l’accaduto. Le autorità stanno svolgendo indagini per determinare le esatte cause dell’incidente.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook