Operaio di 55 anni travolto dal proprio camion in un cantiere di fibra ottica. L’uomo è stato investito dall’automezzo appena parcheggiato, che si è mosso lungo la discesa.

Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 16 giugno, a Bruino, centro della cintura sud di Torino. Un operaio di 55 anni, Michele Maravita, residente a Ivrea, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un camion cassonato in un cantiere stradale per la posa della fibra ottica. Lo riportano i colleghi di Prima Torino.

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante – parcheggiato poco prima dallo stesso Maravita – si sarebbe messo in movimento autonomamente, a causa della mancata attivazione del freno a mano. La strada, leggermente in pendenza, avrebbe favorito lo spostamento del camion, che ha travolto l’uomo senza lasciargli scampo.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco di Grugliasco, i carabinieri della compagnia di Piossasco, la polizia locale e gli ispettori dello Spresal dell’Asl, incaricati di verificare eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Michele Maravita lavorava per un’azienda di Busnago, in provincia di Monza e Brianza, specializzata in sistemi di telecomunicazioni. Era impegnato nel progetto di installazione della fibra ottica a Bruino.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti e valutare eventuali responsabilità. Saranno analizzate le condizioni del cantiere, il rispetto delle misure di sicurezza e la posizione del camion al momento dell’incidente.

