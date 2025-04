Scende dal camion per sistemare il carico in autostrada: travolto da un altro tir. La vittima è un uomo di 53 anni: sarebbe stato investito sulla corsia di sorpasso.

Scende dal camion per sistemare il carico in autostrada: travolto da un altro tir

Una tragedia assurda nata probabilmente da un’azione che mai si dovrebbe fare: attraversare l’autostrada a piedi. E’ accaduto nella giornata di ieri, martedì 8 aprile, lungo la A21, e la vittima è un camionista di 53 anni residente a Rivoli, nel Torinese. Secondo quanto risulta dalle prime indagini, l’uomo sarebbe sceso dal proprio mezzo per sistemare e recuperare il carico che stava perdendo, ma è stato falciato da un collega in transito.

il fatto è accaduto lungo la Torino-Piacenza intorno all’ora di pranzo.

La dinamica della tragedia

Come accennato, mentre percorreva la A21 l’autostrasportatore si sarebbe accorto che stava perdendo il carico. Avrebbe allora accostato correttamente lungo la corsia di emergenza per assicurarlo meglio. Ma avrebbe commesso l’imprudenza di andare sulle corsie di transito per recuperare qualcosa che era caduto dal suo cassone.

Pare fosse addirittura sulla corsi di sorpasso quando un altro tir lo ha investito, uccidendolo sul colpo. Prababilmente il conducente lo ha visto all’ultimo momento e non ha avuto il tempo di arrestare il mezzo pesante.

I tentativi di soccorso

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. E’ atterrato a bordo carreggiata anche un elicottero. Ma per il malcapitato 53enne non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto anche gli agenti di polizia stradale di Alessandria, che per alcune ore hanno chiuso la strada per effettuare i primi rilevi. Sta a loro la ricostruzione più precisa della tragedia.

