Incidente sulla Cossato-Vallemosso, una persona in ospedale. Il conducente soccorso da un’ambulanza che passava casualmente in quel tratto.

Incidente sulla Cossato-Vallemosso, una persona in ospedale

Auto fuori strada al termine della Cossato-Vallemosso. E’ accaduto nella tarda sertata di ieri, quando anche i vigili del fuoco di Biella e i volontari del distaccamento di Cossato sono intervenuti sulla strada provinciale 232, all’altezza della rotonda del concessionario auto, a Cossato, per un incidente stradale avvenuto in autonomia.

L’auto era uscita si strada e si era ferata strisciando contro il guard-rail.

LEGGI ANCHE: Incidente nella galleria Cossato-Valle Mosso: traffico rallentato

Soccorso da un’ambulanza che passava per caso

Fortunatamente appena dopo l’incidente un’ambulanza della Croce rossa di Cossatoè passata in quel tratto di strada. L’equipaggio ha immediatamente soccorso e trasportato in ospedale la persona che era alla guida per accertamenti. Si ne è preso cura poco dopo il personale del pronto soccorso di Ponderano

I vigili del fuoco hanno invece provveduto alla messa in sicurezza del mezzo. Sul posto del sinistro anche gli agenti della polizia di Stato e una pattoglia dei carabinieri per i rilievi di prassi e per gestire la viabilità. Per fortuna, come accennato, nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook