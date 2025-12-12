Incidente in superstrada, un’auto si ribalta e piomba nella corsia opposta. Traffico in tilt tra Biella e Cossato, chiuso provvisoriamente il tratto interessato.

Incidente in superstrada, un’auto si ribalta e piomba nella corsia opposta

Mattinata di disagi oggi, venerdì 12 dicembre, sulla superstrada Biella-Cossato, dove intorno alle 7.30 si è verificato un violento incidente che ha coinvolto due automobili. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo per Vigliano Biellese, in direzione Cossato, e ha provocato forti ripercussioni sulla circolazione per oltre un’ora. Lo riporta La Provincia di Biella.

Secondo le prime informazioni, le due auto si sarebbero toccate in fase di sorpasso o di cambio corsia. L’urto è stato tale da far ribaltare una delle vetture, che ha oltrepassato lo spartitraffico centrale finendo nella carreggiata opposta, quella diretta verso Biella. Una dinamica estremamente pericolosa che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

Il conducente riesce a uscire da solo

Nonostante la scena impressionante, il conducente dell’auto cappottata è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo e non avrebbe riportato ferite serie. Le sue condizioni sono state comunque verificate dal personale sanitario.

In pochi minuti sono arrivati sul luogo dell’incidente i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi, e le pattuglie della polizia stradale e dei carabinieri. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica e nel frattempo regolato la viabilità, divenuta rapidamente molto critica.

Traffico deviato e lunghe code verso Biella

Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, è stato necessario chiudere temporaneamente la carreggiata in direzione Biella, con uscita obbligatoria a Valdengo. Il blocco ha provocato pesanti rallentamenti: intorno alle 8.30 si registravano code estese fin da Cossato e forti disagi per i pendolari diretti in città.

La situazione è tornata alla normalità solo dopo che i mezzi incidentati sono stati rimossi e la carreggiata ripulita dai detriti.

